Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.
|04 Mart 2020 11:14
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Çavuş Tuncer için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den maalesef acı haberler gelmeye ve yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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