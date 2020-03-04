1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.
 04 Mart 2020 11:14
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Tuncer için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, şehit Uzman Çavuş Tuncer için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den maalesef acı haberler gelmeye ve yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak
04 Mart 2020 12:14		 Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür
04 Mart 2020 11:56
'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'
04 Mart 2020 11:34		 Yalova'da, yeni belediye başkanı seçiliyor
04 Mart 2020 11:22
Belediye birim müdüründen Erdoğan'a imdat mektubu
04 Mart 2020 11:21		 Soylu Yunanistan'a giden göçmek sayısını açıkladı
04 Mart 2020 10:59
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
04 Mart 2020 10:54		 Bakan Pekcan'dan Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı hakkında açıklama
04 Mart 2020 10:16
Ali Babacan: Kamuya alımlarda mülakatı tamamen kaldıracağız
04 Mart 2020 10:11		 'Seri muhakeme' ile bin dosya sonuçlandı
04 Mart 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paşa döner 1
tarhana çorbası 3
lütfen artık yenilin mektubunun laneti 2
gelme skype'tan görüşelim 2
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 4
yunanistan'ın mülteci öldürmesi 3
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 1
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
uyuşuk 3
öksürüğün geçmemesi 4
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam