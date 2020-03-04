1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinden, aile hekimleri ile koordineli olarak diyetisyenler tarafından geçen yıl 321 bin 200 kişi beslenme danışmanlığı hizmeti aldı
 04 Mart 2020 11:17
Yazdır
Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi

- Sağlık Bakanlığı tarafından obezite ile mücadele kapsamında, geçen yıl 321 bin 200 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla derlediği bilgilere göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar, dünyadaki en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıkların altında yaygın, önlenebilir risk faktörleri yer alırken, bu faktörler, tütün kullanımı, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve alkol kullanımı olarak öne çıkıyor.

Fazla kilo ve obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada en az 3,4 milyon kişi hayatını kaybediyor. Kalp hastalığı, felç ve diyabet riski, beden kitle indeksinin artmasına bağlı olarak giderek yükseliyor.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yüzde 31,5, düşük fiziksel aktivite düzeyi ise yüzde 42,4 olarak tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına göre, ilköğretim 2'nci sınıfa giden çocuklarda obezite yüzde 9,9, 10-18 yaş çocuklarda yüzde 9, fazla kilo yüzde 18,3, ortaöğretimde şişmanlık yüzde 10,5, fazla kilo 19,6, liselerde ise şişmanlık yüzde 5,6, fazla kilo yüzde 15 olarak belirlendi.

- Türkiye Beslenme Rehberi güncellenecek

Sağlık Bakanlığınca obezite ile mücadele kapsamında çok sayıda proje hayata geçirildi. Ayrıca, Sağlıklı Yemek Tabağı ile Fizik Aktivite ve Beslenme Piramitlerinin geliştirildiği, sağlık profesyonelleri ve vatandaşlar için beslenme önerilerinin yer aldığı "Türkiye Beslenme Rehberi" bu yıl içerisinde güncellenecek.

Sağlık hizmetleri kapsamında, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaklaşık 25 bin aile hekimi bireysel danışmanlık, tedavi ve izleme yapıyor. Aile hekimleri, bu hizmeti sağlıklı hayat merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki danışmanlık merkezleri ile koordine ederek gerçekleştiriyor.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinde bulunan Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinde, aile hekimleri ile koordineli olarak diyetisyenler tarafından geçen yıl 321 bin 200 kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis afet anında arama kurtarma da yapacak
04 Mart 2020 12:19		 Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı
04 Mart 2020 11:52
Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi
04 Mart 2020 11:43		 DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı
04 Mart 2020 11:37
1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor
04 Mart 2020 11:32		 Bir hastane birden fazla üniversiteyle 'afiliye' olabilecek
04 Mart 2020 11:15
İstanbullular en çok ulaşımdan şikayetçi
04 Mart 2020 11:07		 Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
04 Mart 2020 10:45
Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı
04 Mart 2020 10:32		 Eskişehir POMEM kapatıldı
04 Mart 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyuşuk 3
xiaomi red note 8 3
savaşa hayır konulu gösterilerin yasaklanması 3
ruslardan ancak başka türlü dost olur 8
içi dışından yorgun olmak 6
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 10
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
türbe yalamak 7
ünal karaman 1
pıypışık 10
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam