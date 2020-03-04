Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!
|04 Mart 2020 11:17
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Çocuk Duymasın dizisinde üne kavuşan 'Çaycı Hüseyin' sosyal medyada hakkında çıkan asılsız haberlerden yorulduğunu belirtti
Alpaslan Özmol'un, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
"PANİK ATAK OLDUM"
Magazin muhabirlerine konuşan oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.
"Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor."
"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"
"Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."
Geçtiğimiz ağustos ayında da sosyal medyada "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmişti.
"ÖLÜNCE HABER VERECEĞİM"
Alparslan Özmol, hakkında çıkan iddialara isyan ederek, "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti.
44 yaşındaki oyuncu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'daki 'Çaycı Hüseyin' rolüyle üne kavuştu.
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