1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!

Çocuklar Duymasının Dizisi'nin Çaycı Hüseyin'i 'Alpaslan Özmol' kendisi hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti
 04 Mart 2020 11:17
Yazdır
Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!

Çocuk Duymasın dizisinde üne kavuşan 'Çaycı Hüseyin' sosyal medyada hakkında çıkan asılsız haberlerden yorulduğunu belirtti

Alpaslan Özmol'un, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

"PANİK ATAK OLDUM"

Magazin muhabirlerine konuşan oyuncu, "Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak" dedi.

"Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor."

"MİZAH ÖLÜMLE OLMAZ"

"Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

Geçtiğimiz ağustos ayında da sosyal medyada "Çaycı Hüseyin öldü" iddiaları gündeme gelmişti.

"ÖLÜNCE HABER VERECEĞİM"

Alparslan Özmol, hakkında çıkan iddialara isyan ederek, "Siz hiç merak etmeyin ben size ölünce haber vereceğim" demişti.

44 yaşındaki oyuncu, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'daki 'Çaycı Hüseyin' rolüyle üne kavuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
04 Mart 2020 11:50		 Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!
03 Mart 2020 22:10
Sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
03 Mart 2020 19:58		 Çağla Şikel: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
03 Mart 2020 13:56
Kanal D, sevilen dizisinin fişini çekiyor
02 Mart 2020 23:40		 İki yarışmacı Survivor'dan diskalifiye oldu
02 Mart 2020 09:45
Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi
01 Mart 2020 17:37		 Cüneyt Arkın'dan, 34 şehidimize: Canlarım, kınalı kuzularım
01 Mart 2020 14:44
Sanatçılardan İdlib şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
29 Şubat 2020 16:16		 Şehit haberleri yürek dağladı! İşte ünlülerin İdlib paylaşımları
28 Şubat 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 4
hastalanan çocuğa babanın bakması 2
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 1
papatya 3
03.03.2020 olympiakos vs panathinaikos maçı 5
hakim ziyech 1
Popülizm 1
kelebek 1
pıypışık 10
golden state warriors 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam