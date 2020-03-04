1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan yaşlı kişi hayatını kaybetti.
 04 Mart 2020 11:25
Yazdır
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi'nde, duraktan hareket eden H.K'nin kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmeye çalışan Hüseyin Göker (75), aracın altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Göker'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama
04 Mart 2020 12:21		 Metrobüste taciz iddiasına dayak
04 Mart 2020 12:02
Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
04 Mart 2020 11:33		 Kendini gaspettiren muhasebecinin oyunu deşifre oldu
04 Mart 2020 10:30
Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
04 Mart 2020 10:25		 8 kişilik çete 1 saatte 5 gasp olayına karıştı
04 Mart 2020 10:09
Ankara Büyükşehir'den gençlere istihdam ofisi
04 Mart 2020 09:38		 Manisa'da işçi servisi kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
04 Mart 2020 08:59
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
04 Mart 2020 08:56		 20 bin liralık altın çalan 3 kadın her yerde aranıyor
03 Mart 2020 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
daniel sturridge 8
tarhana çorbası 3
football manager 2019 1
türbe yalamak 7
tolga ciğerci 2
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
Jose ernesto sosa 1
ruslardan ancak başka türlü dost olur 8
Enflasyon rakamlarının açıklanması 1
öksürüğün geçmemesi 4
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam