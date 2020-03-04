1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor
|04 Mart 2020 11:32
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Ocak ayı içerisinde Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kurulmuştu.
Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla Koruma Dairesi Başkanlığınca branşlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 2020/5.dönem VİP önemli kişileri koruma kursu ile ilgili mülakatlar yapılmaya başlandı.
40 yaşından gün almamış, performans değerlendirme puanı iyi ya da çok iyi olan ve kıdeme müessir cezası bulunmayan personel bu kursu alabilmek ve branşlaşmak için başvuruda bulunmuştu.
Ankara'da devam eden mülakatlara 1500 personel çağrıldı.
6 Nisan 2020 tarihinde başlaması planlanan eğitimler, yatılı olarak Ankara Elmadağ Pomem'de verilecek. Kursun 12 Haziran 2020 tarihinde tamamlanması planlandı.
10 hafta boyunca 300 saat eğitim verilerek başarılı olan personelin, branş ve atama işlemleri gerçekleştirilecek.
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