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Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi

Türkiye'de üretimi yapılan veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonları, yeni bir vergi kapsamı daha alındı. Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan alınan kesinti oranları listesine telefonlar da eklendi. Böylece cep telefonlarına yüzde 1'lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi geldi
 04 Mart 2020 11:43
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Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi

Türkiye'de üretilen veya yurtdışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1'lik ek "kesinti" uygulanacak.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre karar ile fiki.r ve sanat eserleri.ni.n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine telefonlar da eklendi.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem ithal edilen, hem de Türkiye'de üretilen telefonlar da kesinti kapsamına alındı. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak.

Cep telefonunda artık ithalat da "CIF bedeli", yerli üretimde ise "imalat bedeli" üzerinden yüzde 1 ödenecek. Yeni düzenleme, 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

CD, DVD, USB BELLEK LİSTESİNE CEP TELEFONU DA EKLENDİ

Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. 2013 yılında bu düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu cihazlardan yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda kesinti uygulanmasına devam edilmişti.

Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazların listesinde güncellemeye gidildi. Ve daha önce listelerde yer almayan cep telefonu da bu kesintinin kapsamına alındı.

YÜZDE 1'İ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA

Resmi Gazete'de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Buna göre cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

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Memurlar.Net
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