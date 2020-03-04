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Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı

Yeni tip koronavirüsten korunmaya yönelik broşürde, tıbbi maske, eldiven, gözlük ve yüz koruyucu ile önlüğün doğru kullanımı ve temastan kaçınarak nasıl çıkarılması gerektiği anlatıldı- İl sağlık müdürlüklerine gönderilen broşür, sağlık personeline dağıtıldı
 04 Mart 2020 11:52
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Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya yönelik sağlık personelinin kullanacağı kişisel koruyucu ekipmanlara ilişkin broşür hazırladı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun hazırladığı broşürde, sağlık personelinin tıbbi maske, eldiven, gözlük ve yüz koruyucu, önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanımına ilişkin bilgiler yer aldı.

Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen broşürler, sağlık personeline dağıtıldı.

Broşürde yer alan bilgiye göre, kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar, bulaş riski, hasta ve hastalık durumuna göre korunma önlemleri çerçevesinde değiştirilecek. Ekipmanların giyilme sırası önlük, tıbbi maske, gözlük ya da yüz koruyucu ve eldiven şeklinde olacak.

Uzun kollu, bileklikli, dizlere kadar olan önlükler, tüm gövde ön kısmını ve sırtı örtecek, boyun ve bel bölgesinden bağlanacak.

Tıbbi maskeler (N95/FFP2) ise burun, ağız ve çenenin alt kısmını kapsayacak şekilde takılacak ve yanlardan hava almayacak şekilde yerleştirilerek sıkıca bağlanacak. Burun köprüsü üstündeki telli esnek bant sıkıştırılacak.

Gözlük ya da yüz koruyucular da yüz ve gözleri kapatacak şekilde ayarlanacak.

Eldivenler de izolasyon önlüğünün bilek kısmını kapatacak şekilde giyilecek.

Bu arada, güvenli çalışma kuralları çerçevesinde, sağlık personeli elleriyle yüzlerine dokunmaktan kaçınacak, maskenin ip veya lastiği dışında hiçbir yerine temas etmeyecek, dokunulan yüzeyler sınırlandırılacak. Ayrıca yırtılan veya aşırı kirlenen eldivenler değiştirilecek.

- "Maske hasta odasından çıktıktan sonra çıkartılacak"

Sağlık personeli kişisel koruyucu ekipmanları çıkarırken eldiven, gözlük ya da yüz koruyucu, önlük ve tıbbi maske sıralamasına uyacak.

Maske hariç tüm kişisel koruyucu ekipmanlar hasta odasındayken çıkarılacak. Sağlık personeli maskesini hasta odasından ayrıldıktan sonra çıkaracak.

Eldivenlerin dış yüzeyi her zaman kontamine (kirli) kabul edildiğinden eldivenli el kullanılarak diğer eldeki eldiven çıkarılacak. Çıkarılan eldiven, halen eldiven takılı olan elde tutulacak. Parmaklar önlük bileğinden eldivenin altına sokularak sıyrılacak. Eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanacak ve eldivenler tıbbi atık kutusuna atılacak.

Gözlük ya da yüz koruyucular da başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkarılacak. Bu kişisel koruyucu ekipmanların ele temasından sonra el hijyeni yapılacak. Ekipmanlar tekrar kullanılabilir ise temizlik işlemi için uygun yerlere bırakalıcak, değilse tıbbi atık kutusuna atılacak.

- "Kişisel koruyucu ekipmanlar çıkarıldıktan el hijyeni yapılmalı"

Önlük ve tıbbi maske çıkarılmasında dikkat edilecek unsurlar da şöyle:

"Önlüğün ön kısmı ve kolları kontamine kabul edilir. Önlüğün bağcıkları gevşetilir, bağcıklara ulaşmaya çalışırken önlüğün kontamine yerlerinin vücuda temas etmemesine dikkat edilir. Önlük, sadece içine dokunmaya dikkat ederek boyun ve omuzdan sıyrılarak çıkartılmalıdır. Önlüğü çıkartırken eller kontamine olursa hemen el hijyeni sağlanmalıdır. Önlüğün iç kısmı dışa gelecek şekilde katlanarak tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

Tıbbi maskenin de ön kısmı kontamine kabul edilir. Maske önce alt bağcık sonra üst bağcığından tutularak ön kısmına dokunmadan çıkartılır ve tıbbi atık kutusuna atılır. Ardından el hijyeni sağlanır.

Tüm kişisel koruyucu ekipmanlar çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır."
Anadolu Ajansı
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