A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.
|04 Mart 2020 11:56
|Yazdır
B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.
Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.
Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;
3 EYLÜL
20.45 Türkiye - Macaristan
6 EYLÜL
20.45 Sırbistan - Türkiye
9 EKİM
20.45 Rusya - Türkiye
12 EKİM
20.45 Türkiye - Sırbistan
14 KASIM
18.00 Türkiye - Rusya
17 KASIM
20.45 Macaristan - Türkiye
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar
04 Mart 2020 10:21
|Barbie, rol model olarak Sümeyye Boyacı'yı seçti
04 Mart 2020 09:45
|El Clasico'ya Türk doktor damgası
04 Mart 2020 09:24
|Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem
04 Mart 2020 08:34
|Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı
04 Mart 2020 08:27
|Trabzonspor, final için önemli avantajı kaçırdı
03 Mart 2020 22:36
|Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
03 Mart 2020 20:57
|Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da
03 Mart 2020 13:10
|Erol Bulut, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Başkan açıkladı!
03 Mart 2020 12:00
|Rekabet Kurulu Türk Telekom'a ceza vermedi
03 Mart 2020 11:00