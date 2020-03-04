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Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin yardım talebinde bulunduğunu belirterek "İran ile bilgi paylaşımını Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar."
 04 Mart 2020 12:14
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Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin yardım talebinde bulunduğunu belirterek "İran ile bilgi paylaşımını Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar." dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, İran'ın koronavirüsle mücadelede yardım talebinde bulunduğunun anımsatılması üzerine, İran'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin Türkiye'nin bilimsel çalışmaları ve bu konuya yaklaşımlarını öğrenmek istediğini söyledi. Koca, "İran ile olan bilgi paylaşımını da Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık Politikaları Kurulunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, toplantıda bir karar alınmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği koronavirüse ilişkin süreç konusunda detaylı bilgilendirme yapıldığını söyledi. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu dönemde dominant ve sorumluluğu fazla olan bir bakanlık ise de diğer bakanlıklarla da bu süreci iş birliği içerisinde götürüyoruz. Sınırların, havayollarının kapatılması dahil olmak üzere bu süreç yönetimini 8 bakanlığımızla birlikte götürüyoruz. Genel olarak sorunları masaya yatırıp alınacak bir karar varsa Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki talimatları doğrultusunda hareket etmek üzere yapılan bir toplantıydı. Süreç anlatıldı, yeni alınan bir karar yok."

- "14 gün kuralı"

Fahrettin Koca, umreden veya sınırı ve havayolu kapatılan 5 ülkeden Türkiye'ye gelenlerden "14 gün kuralı" gereği bu süre boyunca evlerinde bulunmalarını istedi. Söz konusu kişilerin diğer kişilerle temas etmemelerini tavsiye eden Koca, bu virüsün bulaşmasının, ancak temasın önlenmesiyle mümkün olabileceğine işaret etti. Koca, bu kişilerin 14 gün boyunca hijyen kurallarına uymaları ve maske kullanmaları, hasta olan vatandaşların da maske takarak sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

İran'ın görüşme talebine Bakan'dan yanıt: Gelme Skype'den görüşelim
Anadolu Ajansı
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