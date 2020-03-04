1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis afet anında arama kurtarma da yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan arama kurtarma şube müdürlüklerinde görevlendirilen yaklaşık 1500 polis, afet anında arama ve kurtarma faaliyetleri icra edecek- Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden Sorumlu Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren:- "Uygulamalı eğitimlerin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz"
 04 Mart 2020 12:19
Yazdır
Polis afet anında arama kurtarma da yapacak

Polis, rutin görevlerinin yanı sıra afet anında arama ve kurtarma faaliyetlerine de katılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma şube müdürlüklerinde görevli polislere, AFAD uzmanları tarafından Ankara ve İstanbul'da afetle mücadele eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar yaklaşık 1500 polise eğitim verilecek.

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden Sorumlu Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, olası afet durumlarında polisin de arama ve kurtarma faaliyetlerine destek olabilmesi için Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma şube müdürlükleri, Ankara, İstanbul ve İzmir çevik kuvvet şube müdürlüklerinde arama kurtarma birlik amirlikleri kurulduğunu bildirdi.

Bu birimlerde görevlendirilen personelin deprem başta olmak üzere afetle mücadele çalışmalarında etkin olabilmesi için AFAD'ın desteğiyle eğitimlere başlandığını ifade eden Ünveren, 20 Ocak'ta başlayan eğitimlere ilk etapta Özel Harekat Başkanlığı ve Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü bünyesindeki 258 personelin katıldığını söyledi.

Ünveren, "AFAD eğitim tesislerinde uzman personel tarafından verilen ve 6 modülden oluşan uygulamalı eğitimler, yıl sonuna kadar tamamlanarak polis arama kurtarma birimlerinin AFAD koordinesinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alması hedeflenmektedir." dedi.

Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin, Elazığ'da deprem meydana gelmesi üzerine hızla bölgeye ulaştığını ifade eden Ünveren, 20 gün boyunca enkaz alanlarındaki kurtarma çalışmalarında güvenliğin sağlanması, vatandaşların güvenle tahliye edilmesi, çadırlara yerleştirilmesi, Kızılay ve AFAD tarafından dağıtılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen günlük 50 bin kişilik yemeğin depremzedelere dağıtılması görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Ankara AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı da AFAD uzmanlarınca titizlikle verilen eğitimin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına Emniyet personelinin de katılacak olmasının büyük yarar sağlayacağını dile getirdi.

AFAD tesislerindeki eğitime katılan polise, enkazda arama kurtarmanın yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler konusunda da bilgiler aktarıldığını anlatan Muhçı, yetiştirilen emniyet personelinin afet ve acil durum hallerinde AFAD personeline ciddi destekler vereceğine inandığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı
04 Mart 2020 11:52		 Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi
04 Mart 2020 11:43
DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı
04 Mart 2020 11:37		 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor
04 Mart 2020 11:32
Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi
04 Mart 2020 11:17		 Bir hastane birden fazla üniversiteyle 'afiliye' olabilecek
04 Mart 2020 11:15
İstanbullular en çok ulaşımdan şikayetçi
04 Mart 2020 11:07		 Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
04 Mart 2020 10:45
Türkiye Maarif Vakfına MEB bütçesinden kaynak aktarıldı
04 Mart 2020 10:32		 Eskişehir POMEM kapatıldı
04 Mart 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelme skype'tan görüşelim 2
içi dışından yorgun olmak 6
aylin cesur'un skandal pozu 3
paşa döner 1
tarhana çorbası 3
ünal karaman 1
medeni bilgiler kitabı 2
medipol başakşehir 1
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 3
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam