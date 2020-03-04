1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi

Misyon Koruma Sınavı için sınava hazırlanan personel tarafından beklenen yönetmelik değişikliği ,4 Mart 2020 itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı.
 04 Mart 2020 12:19
Yazdır
Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi

Güncellenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35'ten 37'ye çıkarıldı ve giriş koşullarında yer alan sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık itibariyle ibaresi 1 Ocak şeklinde değiştirilerek büyük bir mağduriyet giderilmiş oldu.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının, yazılı sınav sonucuna göre mülakat sınavına "3 katı" olarak en yüksek puandan başlanarak çağrılan aday sayısı, "2 katı" aday çağrılır şeklinde güncellendi.

Yapılan yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-1.htm

Misyon koruma'da görev yapacak personel için alım duyurusunun kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.

Misyon koruma yönetmeliğindeki değişikliğe dair forumdaki paylaşımları görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ek 8 ve 25 madde bağlamında, Kurumlararası Geçici Görevlendirme Uygulamasında ne değişti?
02 Mart 2020 09:42		 Filo kaskoyu kimler yaptırabilir? filo kaskonun avantajları
28 Şubat 2020 16:23
Kış aylarında makyaj malzemeleri ve cilt bakımı ürünleri nasıl seçilmeli?
28 Şubat 2020 15:30		 Şube müdürü olursam ek göstergem düşer mi?
28 Şubat 2020 11:05
Kadro derecem aylık derecemden neden daha düşük?
27 Şubat 2020 09:02		 KPSS Türkiye 1.si, Bylock kullanıcısı olduğu için elendi
26 Şubat 2020 19:58
DPB kapatılınca, görevleri dağılıldı ama personel mevzuatındaki sevk yetkisi ortada kaldı
24 Şubat 2020 15:04		 Gıda ve tohumda yetki devrinin sınırı ne olmalı?
24 Şubat 2020 11:02
Dört başlıkta akademik teşvikte farklı ve hatalı uygulamalar!
23 Şubat 2020 15:11		 Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
22 Şubat 2020 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama12:19 - Polis afet anında arama kurtarma da yapacak12:19 - Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi12:14 - Sağlık Bakanı: İran ile bilgi paylaşımı Skype veya Zoom üzerinden yapılacak12:10 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor12:02 - Metrobüste taciz iddiasına dayak11:56 - Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür11:56 - A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı11:52 - Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı11:50 - Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
11:46 - Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı11:43 - Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi11:37 - DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı11:36 - Nevşehir'de muhtarlar askere alınmak için dilekçe verdi11:34 - 'Savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülkeyiz'11:33 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü11:32 - 1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor11:25 - Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 1
şeytani bir kampanya 1
07.03.2020 fenerbahçe vs denizlispor maçı 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
hastalanan çocuğa babanın bakması 2
04.03.2020 maccabi vs anadolu efes maçı 3
tolga ciğerci 2
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 10
ünal karaman 1
tarhana çorbası 3
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam