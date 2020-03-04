Misyon Koruma yönetmeliği değiştirildi, yaş şartı yükseltildi
|04 Mart 2020 12:19
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Güncellenen yönetmeliğe göre yaş şartı 35'ten 37'ye çıkarıldı ve giriş koşullarında yer alan sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık itibariyle ibaresi 1 Ocak şeklinde değiştirilerek büyük bir mağduriyet giderilmiş oldu.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının, yazılı sınav sonucuna göre mülakat sınavına "3 katı" olarak en yüksek puandan başlanarak çağrılan aday sayısı, "2 katı" aday çağrılır şeklinde güncellendi.
Yapılan yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-1.htm
Misyon koruma'da görev yapacak personel için alım duyurusunun kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.
Misyon koruma yönetmeliğindeki değişikliğe dair forumdaki paylaşımları görmek için tıklayınız.
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