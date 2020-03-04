Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı
Meclis Başkanı Şentop'tan İdlib'deki şehitler için taziye mesajı
|04 Mart 2020 12:38
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve mazlumların hakkını korumak için başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine Cenab-ı Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim." ifadesini kullandı.
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