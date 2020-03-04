Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti

"Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak.

İşte Tespit edilen Değişiklikler;

Eğitim Görevlileri İle Uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerin mesai dışı unvan katsayısı, daha önce ayrı birimler için 2,40 ve 4,00 ilen yeni yönetmelikte kurum farkı gözetilmeden 4,00 olarak belirlendi.

Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzeri unvanların kadro unvan katsayısı, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Kurum Personeli (Hastane), 2. Ve 3. Basamak sağlık tesislerinde 0,40, Kuruluş Personeli (Sağlık Müdürlükleri) 0,75 iken, yeni yönetmelikte kurum farkı gözetilmeden 0,40 olarak belirlendi. Bu durumda İl Sağlık Müdürlüklerinde ilgili unvanlarda çalışan personelin unvan katsayısı düşürülmüş oldu.

Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan Temel Tıp Bilim Uzmanları ve Pratisyen Tabiplerin unvan katsayıları, Eğitim Araştırma Hastanelerinde 1,00 , Kurum Personeli (Hastane) için 1,10 , 2.ve 3. Sağlık tesislerinde 1,20 iken yeni yönetmelikte kurum farkı gözetilmeden 1,34 olarak belirlendi.

Tıbbi İşlemler Puanı Bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi, temel tıp bilimleri uzmanlarının kadro unvan katsayısı 0,80 den 1,10 a çıkarıldı.

Anadal, Yandal Uzman Tabip ve TUTG Uzman olanların zor ve riskli branşlarda görev yapan personelin hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımlandı.

İş O Branşların Unvan Katsayısı