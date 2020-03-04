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Erdoğan: Beklentimiz ateşkes yönünde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Putin'le yapacağı görüşme öncesinde beklentilerinin "bölgede süratle bir ateşkesi sağlamak" olduğunu açıkladı
 04 Mart 2020 12:44
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Erdoğan: Beklentimiz ateşkes yönünde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Rusya ziyaretinden beklentisine ilişkin, "Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ziyaret öncesi Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir teklif var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda teklif filan olmaz. Ziyaretimizi yapalım. Zaten ziyaretten sonra da orada yine bir basın toplantısı muhakkak sayın Putin ile yapacağız. Bunun yanında benimle beraber gelen gazeteci arkadaşlarımız da var. Onlarla da birçok şeyi paylaşacağız. Hiçbir şey gizli kapaklı kalmaz." cevabını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Mühimmat vermek istiyoruz." açıklamasına işaret edilerek Türkiye'nin bu yönde bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine Erdoğan, "Ben, Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

Rusya ziyaretinden beklentisinin sorulması üzerine Erdoğan, "Bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

Erdoğan, sorulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesinin olmayacağını bildirdi.

Memurlar.Net
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