Eski belediye başkanı, çalışanını yaralayıp, akrabalarını rehin aldı
|04 Mart 2020 12:47
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde şirketinde çalışan kişiyi yaraladıktan sonra akrabalarını rehin alan kişi, ikna edilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde ikamet eden iş adamı Orhan A, evine gelen çalışanını bilinmeyen nedenle tabancayla bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerini gören Orhan A, rastgele ateş açtıktan sonra evdeki 2 akrabasını rehin aldı.
Jandarmanın Orhan A'yı ikna edememesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler gitti.
Bu sırada Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar da eve giderek Orhan A. ile bir süre görüştü.
Kaymakam Uçar'ın iknası sonrası şahıs, ekiplere teslim oldu.
Gözaltına alınan Orhan A, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan bacağından yaralanan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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