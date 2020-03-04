1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el araba artık yatırım aracı

Otomotiv piyasasında bazı ikinci el araçların fiyatları, sıfır kilometre araçları geçti. İkinci el araçların fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, "İkinci el fiyatlarının yükselmesini birçok nedene bağlayabiliriz. Mevcutta sıfır araç stokunun olmaması, filo kiralama şirketlerinin piyasaya ikinci el araç sürmemeleri ve aynı zamanda internet siteleri üzerinde tüketicilerin diğer tüketicilerin sattığı fiyatlara bakarak araç fiyatlarını yükseltilmesinden dolayı şu an ikinci el fiyatları yüzde 25 oranında artmış durumda" dedi.
 04 Mart 2020 12:49
Yazdır
İkinci el araba artık yatırım aracı

Şu an stoklarda araç olmadığından dolayı önceden alınan sıfır araçlar, mevcut fiyatlarının çok üzerine çıktı.. Bu da 2020 yılındaki araçların henüz Türkiye'ye gelmemesinden kaynaklanıyor" diyen Ağca, şunları söyledi:

"Nisan ayının sonuna doğru gelecek olan 2020 araçlarıyla da bu rakamlar, belirli seviyelere geri çekilmiş olacak. Bayilerin yeterli stoku yapmamasının sebebi 2019 yılındaki satış rakamlarından kaynaklandı. 2020 yılında araç siparişleri olmadığı için stok eksiği söz konusu oldu. Devletimizin yapmış olduğu kredi oranlarındaki iyileştirmeler piyasada sıfır araçlara daha çok rağbet gösterilmesine sebebiyet verdi ve buna hazırlıksız olarak yakalanan firmalar, şu an stok yetersizliğinden dolayı sadece sipariş yazabiliyorlar. Yazdıkları siparişlere de en erken 1,5 ile 2 ay arasında süre veriyorlar. Stok olmadığından dolayı da vatandaşlar doğal olarak ikinci el piyasasından az kilometreli, düşük maliyetli araç alma arayışına geçti. Fakat sıfır araç yokluğundan dolayı şu an ikinci el araç fiyatları da muazzam seviyelerde arttı. Mesela 400 bin liralık sıfır bir araç için ocak ayı itibariyle bayide bu fiyata sipariş yazılırken, aynı aracı 400 bin liraya alan tacirler şu an 600 bin lira gibi rakamlara satışa sunabiliyorlar."

İkinci el araç fiyatlarının artışında internet sitelerinin de rol oynadığını belirten Ağca, "İnternet sitelerinde de istenildiği fiyata yazılabilme durumu söz konusu. Mesela 40 bin liralık bir aracı ben 50 bin lira gibi bir fiyatta yazdığım zaman, önümdeki ilanlardaki araçlar satıldıktan sonra piyasa 50 bin bandına çıkıyor. Bu doğrultuda baktığımız zaman daha sonra ilan verenler aracı, 50 bin liranın üzerinden 53-54-60 bin lira gibi bir banda çıkartıyor. Bu durum ocak ayından sonra büyük bir artış olarak görüldü. Ocak ayı itibariyle, özellikle de ikinci el araçların fiyatlarında muazzam seviyede artış söz konusu oldu" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇLAR YATIRIM HALİNE DÖNDÜ"

Ağca sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde malum, neyin fiyatı artarsa vatandaşlarımız onu tercih ediyor. Şu an ikinci el piyasasında satışlarda muazzam seviyelerde artış söz konusu. Ev fiyatlarında büyük bir artış olduğunda satışların da yoğun olduğu bir dönem söz konusuydu, fakat şu an ev fiyatları düşünce ev alan da yok. Şu an ikinci el araç piyasasının yükselmesinden dolayı fiyatlar muazzam seviyede arttı. İkinci el araçlar ihtiyaçtan çıkıp yatırım aracı haline döndüler. Bu kadar talep görmesinin sebeplerinden bir tanesini de araç fiyatlarının artmış olması diyebiliriz. İkinci el araçların fiyatlarının bu denli yükselmesinden dolayı vatandaşlar, ikinci el araçları alırken araçların ekspertiz raporlarına göre hareket ediyorlar. Araçlarda ekspertiz yapıldıktan sonra muazzam seviyelerde indirimler söz konusu olabiliyor. Satan kişi tüketiciye yüzeysel bilgiler veriyor, fakat araç ekspertize geldiği zaman tüm detayları ve negatif yönleri ortaya çıktığından dolayı pazarlık marjı artan fiyatlar doğrultusunda muazzam seviyede arttı. 2018-2019 yıllarında bu rakam 3-5 bin seviyelerindeyken, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 10 bin bandına çıktı."

"FİYATLAR OLDUKÇA YÜKSEK"

Araç bakmaya gelen Uğur Can Oner ise, "İkinci el araç alıcısıyım. Bütçemize uygun araç bakıyoruz. Aslında bununla ilgili çok da zorlanıyoruz. Çünkü şu an sıfırdan bile pahalı araç piyasası var. Yüksek ihtimalle doların yükselmesi ve altının da hızlı bir şekilde ilerlemesiyle beraber araç piyasasında da çok ciddi artış var. Bütçemize göre bir şeyler bakmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma şunu da söylemek istiyorum. En azından sıfır araçla ikinci el aracın arasındaki farkın satan kişiler de bilincinde olursa biz daha rahat araç alabileceğiz. Fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle 2020 yılında normal seyrinin çok üstünde. Almak istediğimiz aracın ya konforundan vazgeçmek zorunda kalıyoruz ya da alacağımız modeli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi tabii ki üzüyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şubatta en fazla ihracatı otomotiv yaptı
03 Mart 2020 13:07		 TOGG fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği onaylandı
02 Mart 2020 20:23
'Ekspertize götürmeden sıfır araç dahi almayın' uyarısı
01 Mart 2020 11:59		 İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
01 Mart 2020 08:30
Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı
28 Şubat 2020 11:05		 Akaryakıtta indirim bekleniyor
28 Şubat 2020 10:28
Yerli otomobil için bir adım daha atılıyor
27 Şubat 2020 13:12		 Sakarya'da üretilen otomobiller dünya yollarında
26 Şubat 2020 21:08
Dövizden dolayı sıfır otomobil fiyatları yükseldi
26 Şubat 2020 20:33		 İkinci el oto satışlarında 'muayene' sorunu
25 Şubat 2020 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - Hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi13:50 - FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 9 tutuklama13:46 - Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı13:44 - Yozgat'ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı13:41 - UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı13:40 - İki memur İETT'yi dolandırdı... Biri Kanada'ya kaçtı diğeri aranıyor13:36 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:35 - Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı13:33 - Bakan Akar: Hedefimiz birliklerimize saldıran Rejim askerleridir13:30 - YÖK'ten özel öğrencilikle ilgili yeni karar!
13:29 - Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor13:22 - Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu13:22 - Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar13:17 - Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek13:15 - 1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Görünce şaşırıp kaldılar... Camideki tabuttan çıktı13:04 - Tarım Kredi: Genel Müdürümüz 100 bin TL maaş almıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hastalanan çocuğa babanın bakması 2
israil ile dost muyuz? 4
paradigma 2
içi dışından yorgun olmak 6
xiaomi red note 8 3
Fenerbahçe 4
Popülizm 1
daniel sturridge 8
03.03.2020 trabzonspor vs fenerbahçe maçı 10
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam