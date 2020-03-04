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Çınar Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Selami Kaya, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı
 04 Mart 2020 12:56
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Çınar Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yıldır Çınar Kaymakamlığı görevini yürüten Kaya, açığa alındı

Kaya'nın açığa alınmasıyla Çınar Kaymakamlığı'na Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız görevlendirildi.
DHA
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