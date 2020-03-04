Tarım Kredi: Genel Müdürümüz 100 bin TL maaş almıyor

Milli Gazete, bir süredir Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamanın, Fahrettin Poyraz emekli olduğu için, hukuksuz olduğunu iddia ediyor. Gazete, yönetmelik değişikliğinin de bu hukuksuz atamayı örtmek için yapıldığına dikkat çekiyor.

Gazete, daha önce, şu soruların cevaplanmasını istemiş ama cevap alamamıştı:

"Sayın Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın mevcut görevine atandığında emekli olduğu iddiaları doğru mudur?

Emekli olduğu iddiaları doğru ise bu durum genel müdürün atama tarihinde yürürlükte olan İnsan Kaynakları Yönetmeliğ'ine bir aykırılık teşkil etmiyor mu?

İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne bir aykırılık teşkil etmiyorsa, 2019 yılında yapılan değişiklikle genel müdürün atamasında emeklilik şartının aranmayacağı şeklinde bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur?

Yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklikte emeklilik şartının aranmayacağı hükmü sadece genel müdür için getirilirken, bu istisna genel müdür yardımcıları için neden getirilmemiştir?"

Genel Müdür Fahrettin Poyraz'ın gazeteye 100 bin TL maaşla ilgili olarak yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın aylık gelirinin 100 bin lirayı bulduğu iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuzda genel müdür ücreti, mevzuat gereği yönetim kurulu kararıyla belirlenmekte olup açılacak davada bu durum belgeleri ile ortaya konulacaktır."

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlerinin maaşı hep tartışma oldu

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlerinin aldıkları maaş son 20 yıldır tartışma konusu. Zira Genel Müdürler sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinden maaş almıyor, bunun yanı sıra Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurduğu şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliğinden veya başkanlığından da maaş alıyorlar. Bu nedenle de, 20 yıldır, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel müdürünün maaşları hep tartışma konusu oluyor.

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