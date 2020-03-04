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Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek

Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi 10/C sınıfı öğrencileri Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli, Danışman Öğretmeni Kimya Öğretmeni Adem Kılınç gözetiminde, zeytinyağında çözdükleri Zara propolisinin deri hücreleri üzerindeki yaraları erken iyileştirdiğini tespit ettiler
 04 Mart 2020 13:17
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Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek

Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi 10/C sınıfı öğrencileri Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli, Danışman Öğretmeni Kimya Öğretmeni Adem Kılınç gözetiminde, zeytinyağında çözdükleri Zara propolisinin deri hücreleri üzerindeki yaraları erken iyileştirdiğini tespit ettiler.

Öğrenciler Zara ilçesinde üretilen propolisi etanol ve zeytinyağı ile ayrı ayrı çözümleyen Çatalkaya ve Belli, zeytinyağı çözeltili propolisin vücutta oluşan yaraları daha kısa sürede iyileştirdiğini gözlemledi.

Konu hakkında açıklama yapan Kimya Öğretmeni Adem Kılınç, "Reçinemsi yapıda olan propolis, en uygun etil alkol ile çözülebiliyor. Fakat etanollu ekstraktların olumsuz bir tarafı, dini hassasiyet olan kişilerde, çocuklarda ve hastalarda kullanılması uygun görülmemektedir. Birkaç yıldır yapılan çalışmalarda zeytinyağlı propolisler elde edilmiştir fakat zeytinyağlı propolislerin bio özellikleri tam olarak açıklanamamıştır. Biz de yaptığımız bu çalışmada hem etil alkolde, hem de saf sızma zeytinyağında Zara propolisinin ekstrelize edilmiş örneklerini yara iyileştirme, üçte üç fibroblast hücre üzerindeki yara iyileştirme oranını araştırmak istedik. Üniversitede yaptığımız araştırmalarımız sonucunda farklı konsantrasyonlarda elde ettiğimiz zeytinyağlı ve etil alkollü propolislerin etkinliğini araştırdık. Zeytinyağlı propolisin özellikle etanollu ekstrakta göre daha iyi yara kapatma, hücre çoğaltma özelliğini tespit ettik, düşük konsantrasyonlarda olmasına rağmen" dedi.

Projenin Tubitak yarışmasında yer bulduğuna değinen Kılınç, "Yaptığımız bu çalışma sonucunda 51. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Kayseri bölge finallerine Boyoloji alanında ilk on proje arasında seçildik. 9-12 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak proje yarışmasında okulumuzu, ilçemizi, ilimizi temsil edeceğiz" diye konuştu.

Projedeyi gerçekleştiren öğrenciler Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli ise yaptıkları açıklamada, "Projemizde propolisin zeytinyağı ve alkol eksreksindeki yara iyileştirme etkisini baz aldık. Vücudumuz dıştan gelen etmenler yüzünden yara oluşturabiliyor. Oluşan yaralarında olabildiğince hızlı iyileşebilmesi gerekiyor ki enfeksiyon kapmasın, mikrop girmesin. Bunun için piyasada sentetik ilaçlar bulunmakta ama sentetik ilaçlar yan etkileri olduğundan dolayı pek fazla tercih edilmemektedir. Bu sebepten dolayı da insanlar daha çok doğal ürünlere yöneliyor. Biz de bu yüzden Zara propolisini seçtik. Propolisler coğrafi etkisine göre farklı özellik göstermektedir. Zara ilçemiz de endemik bitki türlerini barındırdığı için kendisine has özelliği olduğunu düşündük. Bu sebepten propolisimizin Zara bölgemizden seçtik. Günümüzde arıcılık faaliyetleri önem kazanmaktadır ve bu önem giderek artmaktadır. Propolisin değeri ilçemizde çok fazla bilinmemektedir. Bu sebepledir ki değerlendirilmiyordu. Projemizle ilçemizde üretilen propolislerin değerlendirilmesi de sağlanılmış olacaktır" dediler.
İhlas Haber Ajansı
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