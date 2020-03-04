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1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin

Yüksek oranda indirme oranına sahip olan Clean Master adlı Android uygulaması ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.
 04 Mart 2020 13:15
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1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin

Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.

Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor.

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamnın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

GOOGLE O UYGULAMALARI KALDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.

The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.
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