1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
|04 Mart 2020 13:15
|Yazdır
Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz bazı uygulamalar, sağladıkları faydandan çok zarara neden olabiliyor.
Forbes'ta yer alan habere göre, Android uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor.
Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve uygulamnın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı.
GOOGLE O UYGULAMALARI KALDIRDI
Geçtiğimiz haftalarda casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldıran Google, yine benzer bir haber ile gündemde.
The Next Web'de yer alan habere göre, Google 600'e yakın uygulamayı daha Google Play'den kaldırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor
04 Mart 2020 13:29
|BMW logosunu değiştirdi
04 Mart 2020 10:32
|SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
04 Mart 2020 00:55
|TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
03 Mart 2020 22:46
|Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
03 Mart 2020 10:40
|Apple firmasına 'telefon yavaşlatma' cezası
03 Mart 2020 10:14
|Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
03 Mart 2020 08:13
|Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yankı buldu
02 Mart 2020 20:43
|Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı
02 Mart 2020 15:53
|Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
01 Mart 2020 15:46