1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin (STM) tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 'kamikaze drone' denilen otonom döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu', terörle mücadelede başarıyla kullanılıyor.
 04 Mart 2020 13:29
Yazdır
Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor

STM Genel Müdürü Murat İkinci, kamikaze drone'ların Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Bunların ilk örneklerini geçen TSK'ya verdik. Şu anda döner kanat Kargu platformumuz, SSB aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

'400 PLATFORMUN TSK'YA TESLİMİ PLANLANIYOR'

Şu anda 100'ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden İkinci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse, üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."

'SAVAŞLAR, TEKNOLOJİ YARIŞINDAN İBARET'

Kamikaze drone'lar için dost ve kardeş ülkelerden de bir talep olduğunu belirten İkinci, bunların ihracı konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, "Bundan sonraki aşamada, savaşların çok büyük bir kısmında bu tür teknolojisi yüksek olan platformaların kullanılması kaçınılmaz olacak. TSK'nın da bu konuda milli teknolojiyi geliştiriyor olması gelecekte silahlı kuvvetlerimize büyük avantaj sağlayacak. Yani Mehmetçiğimizi, kendi evlatlarımızı tehlikeye atmadan düşman unsurlarını bertaraf edebileceği, onları etkisiz hale getirebileceği platformlar geliştirmek bizim Türk mühendislerimizin ve savunma sanayimizin görevi. Bundan sonraki süreçte özellikle yapay zeka içeren, uzaktan algılama sistemleri içeren drone'lar ne kadar aktive edilebilirse, buna göre TSK, savaş alanında rakiplerinin çok daha önünde manevralar yapabilecek ve kabiliyet kazanabilecek bir aşamaya gelecektir. Bundan sonra daha iyi, daha akıllı, üzerlerindeki sensörleri daha gelişmiş olan, düşmanın tehditlerini daha hızlı algıyabilen platformları geliştirmeye devam etmemiz lazım. Çünkü savaş, teknolojinin birbiriyle yarışından ibaret bir hale geldi. Türk savunma sanayii olarak bu konuda da geride kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla teknoloji içeren, daha ciddi vuruş gücüne sahip ancak belirli hedefleri uzaktan algılamayla etkisiz hale getirilebilecek teknolojiler üzerine çok ciddi yatırımlar yapılacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

'GPS OLMAYAN ORTAMLARDA GÖREV YAPACAK'

Kamikaze drone'ların GPS olmayan ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak Kerkes projesi hakkında da bilgi veren İkinci, "Bu proje aracılığıyla bundan sonraki aşamalarda bizim dronle'larımız, üzerindeki yapay zeka ve bilgisayarla görü kabiliyetleriyle, GPS olmayan yani konumlandırma özelliği bulunmayan ortamlarda ve karıştırma uygulanan ortamlarda da sürü operasyonu yapabilecek şekilde geliştirmeleri devam ediyor. İnşallah 1 sene içinde bu özelliklere sahip olan, merkezi değil dağıtık sürü özelliğine sahip olan drone'larımızı da silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Halihazırda teslim ettiğimiz platformlarımızda merkezi sürü kabiliyeti bulunuyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
04 Mart 2020 13:15		 BMW logosunu değiştirdi
04 Mart 2020 10:32
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
04 Mart 2020 00:55		 TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
03 Mart 2020 22:46
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
03 Mart 2020 10:40		 Apple firmasına 'telefon yavaşlatma' cezası
03 Mart 2020 10:14
Apple, eski iPhone sahiplerine 25 dolar ödeyecek
03 Mart 2020 08:13		 Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında yankı buldu
02 Mart 2020 20:43
Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı
02 Mart 2020 15:53		 Sürü İHA'lar yakında göreve hazır
01 Mart 2020 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - Hakkında sürekli 'öldü' haberleri yapılmasına tepki gösterdi13:50 - FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasında 9 tutuklama13:46 - Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı13:44 - Yozgat'ta FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı13:41 - UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı13:40 - İki memur İETT'yi dolandırdı... Biri Kanada'ya kaçtı diğeri aranıyor13:36 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası13:35 - Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı13:33 - Bakan Akar: Hedefimiz birliklerimize saldıran Rejim askerleridir13:30 - YÖK'ten özel öğrencilikle ilgili yeni karar!
13:29 - Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor13:22 - Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu13:22 - Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar13:17 - Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek13:15 - 1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin13:14 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - Görünce şaşırıp kaldılar... Camideki tabuttan çıktı13:04 - Tarım Kredi: Genel Müdürümüz 100 bin TL maaş almıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Bahar Kalkanı Harekatında 2 asker şehit oldu
Koronavirüs nedeniyle evden çalışma gündemde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rüya ile gerçeğin karıştırılması 4
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 3
Hipotansiyon 3
tarhana çorbası 2
04.03.2020 fenerbahçe vs kızılyıldız maçı 1
xiaomi 1
bunlar rakam değil can 1
Jose ernesto sosa 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam