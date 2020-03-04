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Bakan Akar: Hedefimiz birliklerimize saldıran Rejim askerleridir

Bakan Akar: (Bahar Kalkanı Harekatı) Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurlarıdır.
 04 Mart 2020 13:33
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Bakan Akar: Hedefimiz birliklerimize saldıran Rejim askerleridir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin meşru müdafaa kapsamındaki hedeflerinin birliklere saldıran rejim askerleri ve unsurları olduğunu belirterek "Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi Mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır." dedi.

Akar, Meclis çıkışında AA muhabirinin İdlib'deki son duruma ilişkin sorusu üzerine, TSK'nin İdlib'deki faaliyetlerini, uluslararası hukuk kuralları ve imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini belirtti.

Faaliyetlerin BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi, bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmesi, birliklerin, halkın ve hudutların güvenliğinin sağlanması maksadıyla sürdürüldüğünü ifade eden Akar, şunları söyledi:

"İdlib'de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İdlib'de icra edilen faaliyetler, Astana ve Soçi mutabakatlarından doğan garantörlük hak ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu maksatla tüm alanda gayretlerimiz sürecektir. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Meşru müdafaa kapsamındaki hedefimiz, birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır. Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır."

Bakan Akar: Bizim amacımız çözümdür
Anadolu Ajansı
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