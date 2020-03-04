İki memur İETT'yi dolandırdı... Biri Kanada'ya kaçtı diğeri aranıyor
|04 Mart 2020 13:40
|Yazdır
Sözcü'den Özlem GÜVEMLİ'nin haberine göre; İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli 2 memurun karıştığı "sahte evrakla zimmete para geçirme" yolsuzluğu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İETT Genel Müdürlüğü'ne 10 Aralık 2019 tarihinde yapılan ihbar sonucunda kurum içinde başlatılan ilk incelemede bir dizi usulsüzlük tespit edildi. İETT Genel Müdürü'nün talimatı ile 13 Aralık 2019 tarihinde Teftiş Kurulu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPLAM 9.1 MİLYON PARA AKTARILDI
Teftiş Kurulu müfettişlerinin soruşturması sonucunda İETT Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Finansman Müdürlüğünde görev yapan Savaş I. ve Ahmet K. adlı memurların, 2016-2020 yılları arasında İETT ile borç-alacak ilişkisi bulunmayan 104 ayrı kişinin hesaplarına "tazminat" ödemesi adı altında toplam 9 milyon 127 bin 540 TL para aktardığı ortaya çıktı.
Bu paranın 6 milyon 13 bin 509 lirasının Savaş I., 3 milyon 114 bin 31 TL'sinin Ahmet K. tarafından aktarıldığı belirlendi.
İSTİFA EDİP KANADA'YA KAÇTI
Ahmet K.'nın, 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin ertesi günü İETT'den istifa ederek Kanada'ya yerleştiği ve vatandaşlık aldığı tespit edildi. Usulsüzlüğün tespitinin ardından Savaş I. ve Ahmet K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Soruşturma kapsamında Savaş I. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Savaş I.'nın yakalanamadığı ve arandığı öğrenildi.
İETT 3.5 MİLYON LİRAYI GERİ ALDI
İnceleme sonucu hesaplarına para aktarılanlar hakkında da ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu. Aynı zamanda İETT, sahte tazminat evrakı düzenlenerek para aktarılan 104 kişiye haciz tebligatı gönderdi. Bugüne dek yasal faizi ile birlikte 3.5 milyon liraya yakın para İETT'ye geri ödendi.
DAİRE BAŞKANI VE 2 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Ayrıca olayda sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. 2002 yılından beri İETT'de çalışan Savaş I.'nın memuriyetle ilişkisi kesildi. Sorumluluğu ve ihmali bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanı ile iki şube müdürü görevden alındı.
Teftiş Kurulu'nun, bu kişiler görevdeyken yapılmış ödeme işlemleri neticesinde başka bir usulsüzlük olup olmadığına yönelik soruşturması da devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Görünce şaşırıp kaldılar... Camideki tabuttan çıktı
04 Mart 2020 13:08
|Eski belediye başkanı, çalışanını yaralayıp, akrabalarını rehin aldı
04 Mart 2020 12:47
|Moskova'dan 'Erdoğan - Putin' görüşmesine ilişkin açıklama
04 Mart 2020 12:21
|Metrobüste taciz iddiasına dayak
04 Mart 2020 12:02
|Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
04 Mart 2020 11:33
|Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
04 Mart 2020 11:25
|Kendini gaspettiren muhasebecinin oyunu deşifre oldu
04 Mart 2020 10:30
|Manisa'da işçi taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
04 Mart 2020 10:25
|8 kişilik çete 1 saatte 5 gasp olayına karıştı
04 Mart 2020 10:09
|Ankara Büyükşehir'den gençlere istihdam ofisi
04 Mart 2020 09:38