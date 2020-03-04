İki memur İETT'yi dolandırdı... Biri Kanada'ya kaçtı diğeri aranıyor

Sözcü'den Özlem GÜVEMLİ'nin haberine göre; İBB'ye bağlı İETT Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli 2 memurun karıştığı "sahte evrakla zimmete para geçirme" yolsuzluğu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İETT Genel Müdürlüğü'ne 10 Aralık 2019 tarihinde yapılan ihbar sonucunda kurum içinde başlatılan ilk incelemede bir dizi usulsüzlük tespit edildi. İETT Genel Müdürü'nün talimatı ile 13 Aralık 2019 tarihinde Teftiş Kurulu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPLAM 9.1 MİLYON PARA AKTARILDI

Teftiş Kurulu müfettişlerinin soruşturması sonucunda İETT Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Finansman Müdürlüğünde görev yapan Savaş I. ve Ahmet K. adlı memurların, 2016-2020 yılları arasında İETT ile borç-alacak ilişkisi bulunmayan 104 ayrı kişinin hesaplarına "tazminat" ödemesi adı altında toplam 9 milyon 127 bin 540 TL para aktardığı ortaya çıktı.

Bu paranın 6 milyon 13 bin 509 lirasının Savaş I., 3 milyon 114 bin 31 TL'sinin Ahmet K. tarafından aktarıldığı belirlendi.

İSTİFA EDİP KANADA'YA KAÇTI

Ahmet K.'nın, 23 Haziran 2019 İstanbul seçiminin ertesi günü İETT'den istifa ederek Kanada'ya yerleştiği ve vatandaşlık aldığı tespit edildi. Usulsüzlüğün tespitinin ardından Savaş I. ve Ahmet K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Savaş I. hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Ancak Savaş I.'nın yakalanamadığı ve arandığı öğrenildi.

İETT 3.5 MİLYON LİRAYI GERİ ALDI

İnceleme sonucu hesaplarına para aktarılanlar hakkında da ikinci bir suç duyurusunda bulunuldu. Aynı zamanda İETT, sahte tazminat evrakı düzenlenerek para aktarılan 104 kişiye haciz tebligatı gönderdi. Bugüne dek yasal faizi ile birlikte 3.5 milyon liraya yakın para İETT'ye geri ödendi.

DAİRE BAŞKANI VE 2 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca olayda sorumluluğu bulunan yöneticiler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. 2002 yılından beri İETT'de çalışan Savaş I.'nın memuriyetle ilişkisi kesildi. Sorumluluğu ve ihmali bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanı ile iki şube müdürü görevden alındı.

Teftiş Kurulu'nun, bu kişiler görevdeyken yapılmış ödeme işlemleri neticesinde başka bir usulsüzlük olup olmadığına yönelik soruşturması da devam ediyor.