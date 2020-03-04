Irak'ta cemaatle namaza, koronavirüs engeli
|04 Mart 2020 14:20
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği Irak'ın Süleymaniye vilayetinde, ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı duyuruldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, durumun ciddi olduğu ve virüsün hızlı bir şekilde yayılma tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
Koronavirüsle mücadele ve yayılmasını önleme kapsamında bir dizi tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, yeni bir duyuruya kadar vilayetteki camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Süleymaniye kent merkezinde bulunan camilerde sadece bu hafta için cuma namazının da kılınmayacağı duyuruldu.
Öte yandan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir de IKBY İslam Alimleri Birliği üyeleriyle ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Ebubekir, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle vilayetteki her türlü toplantının iptal edildiğini, spor müsabakalarının da seyircisiz oynanması kararı alındığını söyledi.
IKBY Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs nedeniyle Süleymaniye vilayetinde ilk defa bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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