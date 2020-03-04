İran'da korona bilançosu artıyor: 92 ölü
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 92'ye yükselirken, vak'a sayısı 2 bin 922 olarak açıklandı.
|04 Mart 2020 14:28
|Yazdır
İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 92'ye yükselirken, vak'a sayısı 2 bin 922 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede hızla yayılan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini açıkladı. Korona vak'a sayısının ise 2 bin 922 olduğunu söyleyen Cihanpur, "Son 24 saatte yapılan testlerde 586 kişinin korona virüsü testleri pozitif çıktı. Böylelikle ülkedeki vak'a sayısı 2 bin 922'ye yükseldi. Bu yeni 586 vak'adan 15 kişi de hayatını kaybetti" dedi. Kiyanuş Cihanpur "İyileşip taburcu olan kişilerin sayısı da 552'ye ulaştı" ifadesini kullandı.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı
04 Mart 2020 15:28
|İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
04 Mart 2020 15:13
|İdlibli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi
04 Mart 2020 14:39
|Irak'ta cemaatle namaza, koronavirüs engeli
04 Mart 2020 14:20
|Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı
04 Mart 2020 13:46
|Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
04 Mart 2020 13:35
|Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar
04 Mart 2020 13:22
|Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
04 Mart 2020 13:00
|Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı
04 Mart 2020 11:46
|İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı
04 Mart 2020 10:33