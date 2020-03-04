1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürerken, ay-yıldızlı ekibin bu turnuvada ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceği iddia edilen formaları paylaşıldı.
 04 Mart 2020 14:48
Yazdır
A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı

Sosyal medyada ortaya çıkan tasarımlar, kullanıcılar tarafından beğenildi.

A Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ay-yıldızlıların turnuvada giyeceği formalar merak konusu olmuştu.

"Esvaphane" isimli bir sosyal medya hesabı, A Millilerin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı. Bu tasarımlar kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı iç saha forması;

A Milli Takım'ın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kullanacağı deplasman forması;
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
04 Mart 2020 13:41		 A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı
04 Mart 2020 11:56
Tümer Metin: Bana bahis şikesi teklifi yaptılar
04 Mart 2020 10:21		 Barbie, rol model olarak Sümeyye Boyacı'yı seçti
04 Mart 2020 09:45
El Clasico'ya Türk doktor damgası
04 Mart 2020 09:24		 Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem
04 Mart 2020 08:34
Cenk Tosun'dan kötü haber! Sezonu kapattı
04 Mart 2020 08:27		 Trabzonspor, final için önemli avantajı kaçırdı
03 Mart 2020 22:36
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
03 Mart 2020 20:57		 Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da
03 Mart 2020 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:35 - Sivaslılar koronavirüsten 'Peskütan' içerek korunuyor15:28 - Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı15:21 - Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında, kaymakam devreye girdi15:13 - İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak15:05 - Geçici görevlendirmede istisna düzenlemesi üniversite personelinin tayin sorununu büyüttü!14:59 - Elektrik faturasındaki 'kayıp-kaçak' bedeliyle ilgili son karar14:58 - Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti14:54 - Umre dönüşü rahatsızlanınca, gözlem altına alındı14:48 - A Milli Takım'ın EURO 2020'de giyeceği iddia edilen formalar ortaya çıktı14:44 - Önce vatandaşı, sonra da birbirlerini dolandırmışlar
14:39 - İdlibli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi14:36 - Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar satın alındı14:30 - Belediye birim müdüründen Erdoğan'a imdat mektubu14:28 - İran'da korona bilançosu artıyor: 92 ölü14:26 - Bakan Soylu'dan Yunanistan'a mülteci eleştirisi14:23 - Karamollaoğlu: Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil14:20 - Irak'ta cemaatle namaza, koronavirüs engeli14:17 - 'Eğitimde Birlikteyiz' hareketiyle 32 bin çocuk, kapsayıcı eğitime katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MİT personelini deşifre eden gazeteci gözaltına alındı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
Çınar Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muslera'nın bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlaması 2
gözümüz aydın 3
sözlüğe gelmemek 2
hiç 4
bunlar rakam değil can 1
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 8
xiaomi 1
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 5
hakim ziyech 1
şeytani bir kampanya 1
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam