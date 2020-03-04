İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
|04 Mart 2020 15:13
|Yazdır
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre Ekberi, "Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karara göre, cuma namazı bu hafta tüm eyalet merkezlerinde iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.
Ekberi, ilçelerde cuma namazıyla ilgili kararın ise Veliyi Fakih'in (ülke lideri Ali Hamaney) temsilcileri, vali ve eyalet sağlık müdürleri tarafından alınacağını belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini duyurmuştu.
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı
04 Mart 2020 15:28
|İdlibli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi
04 Mart 2020 14:39
|İran'da korona bilançosu artıyor: 92 ölü
04 Mart 2020 14:28
|Irak'ta cemaatle namaza, koronavirüs engeli
04 Mart 2020 14:20
|Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı
04 Mart 2020 13:46
|Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
04 Mart 2020 13:35
|Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar
04 Mart 2020 13:22
|Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
04 Mart 2020 13:00
|Rusya, 5 Mart öncesinde, Ayastefanos Anlaşması'nı hatırlattı
04 Mart 2020 11:46
|İran'da bu sefer Ticaret Bakanına virüs bulaştı
04 Mart 2020 10:33