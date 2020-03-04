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Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında, kaymakam devreye girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli oğlu için Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen bakım parası faiziyle geri istenen annenin çaresizliği, kaymakamın yeniden hazırlattığı raporla umuda döndü
 04 Mart 2020 15:21
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Faiziyle geri istenen engelli bakım parasında, kaymakam devreye girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde engelli oğlu için Antalya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen bakım parası faiziyle geri istenen annenin çaresizliği, kaymakamın yeniden hazırlattığı raporla umuda döndü.

Önceki denetimlerde 'ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünün üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle 2017 yılında bağlanan bakım maaşı 33 bin TL olarak faiziyle birlikte geri istendi. Çaresiz anne ne yapacağını kara kara düşünürken devreye giren Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit inceleme başlattı. Yapılan incelemede, aileyi borç batağıyla karşı karşıya bırakan raporun hatalı olduğu tespit edildi.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in talimatı doğrultusunda Odaönü Mahallesi'ne giderek Rukiye Çelik'in 26 yaşındaki engelli oğlu Ahmet Çelik ile birlikte yaşadığı evde incelemelerde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu, daha önce yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapordaki hataları giderdi.

Rukiye Çelik'in 01.04.2017-31.08.2019 tarihlerini kapsayan 33 bin 238,50 TL'yi faiziyle birlikte geri ödemesine gerek kalmadığını belirten Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, "Olayın basında yer almasının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünü arayarak konu hakkında bilgi aldım. Vakit geçirmeden gerekli incelemelerin yapılmasını istedim. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Sosyal İnceleme Komisyonu ailenin yaşadığı Odaönü Mahallesi'ndeki evlerine giderek ayrıntılı bir şekilde incelemelerde bulundu. Komşuları ve mahalle muhtarının da görüşleri alındı. Daha önce hazırlanan, iptali ve geri ödemeyi gerektiren raporda yer alan traktörün ve otomobilin aileye ait olmadığı, kayıtlarda 7 adet görülen inek sayısının ise 1 olduğu belirlendi. Araçların trafikten, ineklerin ise Tarım İlçe Müdürlüğünden düşümleri yapıldı. Hazırlanan yeni rapor doğrultusunda ilk etapta ailenin aldığı parayı geri ödemesine gerek olmadığına karar verildi. Ailemiz bu konuda rahat olabilir. Ayrıca aileye yeniden bakım maaşı bağlanması için de hazırlanacak rapor bakanlığa gönderilecek. Ben en kısa sürede bakım maaşının yeniden bağlanacağına inanıyorum" dedi.

"Sebep olanlardan Allah razı olsun"

Yeni hazırlanan rapor ve Kaymakam Yiğit'in girişimlerinin ardından aldığı bakım parasını geri ödemekten kurtulan Rukiye Çelik, "Bu kararın iptal edilmesine sebep olan herkesten Allah razı olsun. Yetkililer gelip muhtar başta olmak üzere komşularla ve bizimle görüştü. Oğlumun durumunun bu kadar ağır olduğunu bilmediklerini söyledi. Onlara traktör ve otomobilimizin olmadığını, sadece 1 tane ineğimizin olduğunu söyledim. Gerekli raporları hazırlayarak gittiler. Şimdi oğlumun da yüzü gülmeye başladı" dedi. Haberlerin ardından kendilerini arayan hayırsever vatandaşlar olduğunu belirten Rukiye Çelik, parayı geri ödememesi ve maaşın yeniden bağlanması durumunda yardıma ihtiyacı olmadığını belirterek, arayan ve yardım etmek isteyen herkese teşekkür etti.

Akraba ve komşular da sevindi

Rukiye Çelik evlerinin önünde akraba ve komşularıyla birlikte ekmek yaparken tekerlekli sandalyeye oturtulan Ahmet Çelik ekmek yapanları izledi. Konuşulanları duyup anladığı ve her şeye yüzündeki mimiklerle tepki verdiği belirtilen Ahmet Çelik'in sürekli gülümsemesi dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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