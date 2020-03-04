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Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi
 04 Mart 2020 15:28
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Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

EDA'dan yapılan yazılı açıklamada, personelden bir kişide Kovid-19 tespit edildiği, hastanın cumartesi akşamından beri evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

Söz konusu kişinin hastalık teşhis edildikten sonra işe gelmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, hastayla irtibatta olan kişilerin de 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alacağı ifade edildi.

Açıklamada, EDA binasında düzenlenecek tüm toplantıların iptal edildiği, binanın da dezenfekte edildiği kaydedildi.

Kovid-19 tespit edilen kişinin yakın zamanda İtalya'nın Milan şehrini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, EDA'nın durumu yakından takip etmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

NATO ve AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 25'e ulaştı.

Anadolu Ajansı
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