Koronavirüs AB kurumlarına da sıçradı
|04 Mart 2020 15:28
|Yazdır
Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
EDA'dan yapılan yazılı açıklamada, personelden bir kişide Kovid-19 tespit edildiği, hastanın cumartesi akşamından beri evinde karantinaya alındığı duyuruldu.
Söz konusu kişinin hastalık teşhis edildikten sonra işe gelmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, hastayla irtibatta olan kişilerin de 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alacağı ifade edildi.
Açıklamada, EDA binasında düzenlenecek tüm toplantıların iptal edildiği, binanın da dezenfekte edildiği kaydedildi.
Kovid-19 tespit edilen kişinin yakın zamanda İtalya'nın Milan şehrini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, EDA'nın durumu yakından takip etmeye devam edeceğinin altı çizildi.
Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.
NATO ve AB kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 25'e ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İran'da hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı
04 Mart 2020 17:02
|İtalya'da, tüm okullarda eğitime ara verildi
04 Mart 2020 16:16
|Koronavirüs bulaşanların çoğu iyileşiyor
04 Mart 2020 15:59
|Suudi Arabistan virüs nedeniyle vatandaşlarının umre ziyaretlerini durdurdu
04 Mart 2020 15:51
|İran'da koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak
04 Mart 2020 15:13
|İdlibli baba, bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi
04 Mart 2020 14:39
|İran'da korona bilançosu artıyor: 92 ölü
04 Mart 2020 14:28
|Irak'ta cemaatle namaza, koronavirüs engeli
04 Mart 2020 14:20
|Ruhani: Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı
04 Mart 2020 13:46
|Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
04 Mart 2020 13:35