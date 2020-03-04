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Meteorolojiden iki ile sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için sağanak yağış, ani sel ve su baskını uyarısı yaptı
 04 Mart 2020 15:39
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Meteorolojiden iki ile sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa için sağanak yağış, ani sel ve su baskını uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir ve Manisa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde başlayacak ve yarın akşama kadar etkili olacak. Yapılan açıklamada İzmir'in genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Çeşme yarımadası ilçelerinde, gece yarısından itibaren il merkezi ve kıyı ilçelerde, yarın sabahtan itibaren ise doğu ilçelerinde, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa hakkında yapılan açıklamada ise, "Manisa İl merkezinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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