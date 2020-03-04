Koronavirüs bulaşanların çoğu iyileşiyor
|04 Mart 2020 15:59
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Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 4 Mart itibarıyla dünyada 93 binden fazla kişiye bulaştığı tespit edilirken, bunlardan 50 bin 984'ü iyileşti.
Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana dek 3 bin 203 kişi hayatını kaybetti.
Hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, vakaların yarısından fazlasında semptomları gidermeye yönelik tedaviler başarılı oldu. Şu ana dek Kovid-19 tespit edilen 50 bin 984 kişi taburcu edildi.
Salgında şu ana dek hastaların yüzde 3,4'ü hayatını kaybetti, yüzde 54,7'si iyileşti.
Salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan diğer küresel koronavirüs salgınlarını geri bırakmakla birlikte, ölüm oranı bakımından daha düşük bir seyir izliyor.
Çin'den 2002-2003 yıllarında dünyaya yayılan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS), 8 bin 96 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne yol açmıştı.
Suudi Arabistan'da 2012'de ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ise 2 bin 506 kişiye bulaşmış ve 862 kişi hayatını kaybetmişti.
Ölüm oranı SARS'ta yüzde 9,6, MERS'te ise yüzde 34 olmuştu.
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