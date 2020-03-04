Kastamonu'da FETÖ sanığı kadına hapis cezası
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası verildi
|04 Mart 2020 16:09
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zeliha S. katıldı.
Sanık, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini talep etti. Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Zeliha S, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığı FETÖ üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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