İtalya'da, tüm okullarda eğitime ara verildi

İtalya hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İtalya'da korona virüsü salgını nedeniyle 79 kişinin ölmesinin ardından ülke genelinde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İtalya hükümeti, salgın nedeniyle ülke genelinde Mart ayı ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini açıkladı.

İtalya'da 2 bin 502 korona virüsü vakası kaydedilirken virüsten en çok etkilenen bölgelerin ise bin 520 vaka kaydedilen Lombardiya, 420 vakanın bulunduğu Emilia-Romagna ile 307 vakanın bulunduğu Veneto olduğu belirtildi.