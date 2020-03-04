MSB: Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.
|04 Mart 2020 16:24
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı olmadığına dair açıklama yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur. 'Hulusi Akar' ismi kullanılarak açılmış hesaplar sahtedir, paylaşılan mesajlar Sn. Bakan'ın bilgisi dışındadır. Sn. Bakan adına paylaşımlar yalnızca MSB sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|11 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
04 Mart 2020 16:23
|'Katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama' e-Devlet'te'
04 Mart 2020 12:36
|Polis afet anında arama kurtarma da yapacak
04 Mart 2020 12:19
|Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı
04 Mart 2020 11:52
|Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi
04 Mart 2020 11:43
|DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı
04 Mart 2020 11:37
|1500 personel, VİP önemli kişileri koruma kursuna alınıyor
04 Mart 2020 11:32
|Sağlık Bakanlığı 321 bin kişiye beslenme danışmanlığı hizmeti verdi
04 Mart 2020 11:17
|Bir hastane birden fazla üniversiteyle 'afiliye' olabilecek
04 Mart 2020 11:15
|İstanbullular en çok ulaşımdan şikayetçi
04 Mart 2020 11:07