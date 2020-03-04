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MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmen alımlarında, dört beceriye dayalı bir alım sürecinin hayata geçirilmesi söz konusu, bu konuda çalışmalar yürütülüyor
 04 Mart 2020 16:50
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MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterliliklerini ölçtüklerini belirterek "Çocukların dört dil becerisini ölçen bir testimiz mevcut. Yetişkinler için de dört beceriye dayalı bir test hazırlığımız üniversitelerle devam ediyor." dedi.

Bakan Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen ''Hatırla ve Hayal Et'' adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu.

Okullarda edebiyat konusunda daha zengin çalışmalar yapmak için adım atıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Türkçeye ilişkin geniş çapta bir söz varlığı çalışması bulmadığını söyledi. Selçuk, "Bir dilin söz varlığının ne olduğunun bütünsel olarak ortaya konulduğu derlem çalışmasını çok önemsiyoruz. MEB olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde, yapay zeka temelli ilk derlemi bu yılın sonuna doğru ortaya çıkarma imkanına kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Türkçenin beceri temelli öğretilmesi konusunda da tedbirler aldıklarını dile getiren Selçuk, uluslararası testlerde dillerin konuşma, dinleme, yazma, okuduğunu anlama boyutlarını ayrı ayrı ölçtüğünü, dil eğitiminin de bu beceriler üzerinden yapılığını söyledi. Selçuk, Türkiye'de ise sınavlarda bir metin ya da paragraf altına yazılan bir soruyu cevaplama üzerinden bir kişinin Türkçesinin iyi olup olmadığı konusunda tespit yapıldığına dikkati çekti.

Her bir öğrencinin konuşma, dinleme, yazma, okuduğunu anlama becerisinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğinin altını çizen Selçuk, böyle yapılmadığı takdirde dilin gelişemeyeceğini, buna paralel olarak da matematik, fen, sosyolojinin de anlaşılamayacağını söyledi. Türkiye'de ilk kez dört beceride dil yeterlilikleri ölçtüklerini aktaran Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukların dört dil becerisini ölçen bir testimiz mevcut. Yetişkinler için de dört beceriye dayalı bir test hazırlığımız çeşitli üniversitelerle devam ediyor. Öğretmen alımlarında, dört beceriye dayalı bir alım sürecinin hayata geçirilmesi söz konusu. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor. Aynı durum, yabancı dil öğretmenlerimiz için de söz konusu olacak. Bu anlamda müfredatta ortaya çıkan değişiklikler de dört becerinin dikkate alındığı bir tasarımla hayata geçirilecek."

Selçuk, insanın sürekli olarak dış görüşüne yatırımın yaptığı bir dünyanın işlevsel olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bir insan, dışına ne kadar yatırım yaparsa içi o kadar fakirleşir. Edebiyat, bizim içimizi zenginleştirir, dil içimizi yüceltir. Dil üzerine inşa edilmiş bir medeniyet, eğitim sistemi ve dil üzerine inşa edilmiş bir insan, beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuk çok değerli. MEB olarak bu bakış açısını tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştirmeye gayret ediyoruz."

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem de cadde ve sokakların yabancı kelimelerin işgali altında olduğunu anlattı. Bu konuda yerel yöneticilerin özen göstermediğine işaret eden Erdem, şehirlere ihanetin sadece çarpık yapılaşmayla olmayacağını, yabancı dildeki tabelalara izin vermenin de ihanet sayılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Anadolu Ajansı
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