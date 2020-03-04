Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|04 Mart 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1630
|6,1640
|6,0950
|6,0960
|Avro
|6,8540
|6,8550
|6,7750
|6,7760
|Sterlin
|7,8730
|7,9130
|7,8080
|7,8470
|İsviçre Frangı
|6,4290
|6,4610
|6,3570
|6,3890
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1450
|6,1950
|6,0800
|6,1300
|Avro
|6,8200
|6,8800
|6,7550
|6,8150
|Sterlin
|7,8150
|7,9600
|7,7400
|7,8700
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