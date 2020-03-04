Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunan güvenlik güçlerine kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti
|04 Mart 2020 17:20
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti.
Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.
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