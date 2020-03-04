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Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat

Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No'lu Şube, Mersin Üniversitesi ile bankalar arasında yapılan promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldı. İhaleyi kazanan banka, dört yıllığına personel başına 5 bin 450 TL promosyon ödemesi yapacak
 04 Mart 2020 17:22
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Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat

Eğitim-Bir-Sen Mersin 2 No'lu Şube, Mersin Üniversitesi ile bankalar arasında yapılan promosyon ihalesine yetkili sendika olarak katıldı. İhaleyi kazanan banka, dört yıllığına personel başına 5 bin 450 TL promosyon ödemesi yapacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Öğr. Gör. Ömer Özbilen, 2020 yılı Mayıs ayında 4 bin 980 personelin her birine tek seferde 5 bin 450 TL promosyon ödemesi yapılacağını söyledi.

Promosyon anlaşmasında kişi başına düşen miktarın, üç yıl önce yapılan promosyon ihalesinde alınan miktarın iki katından daha yüksek olduğunu ifade eden Özbilen, "Anlaşmanın, tek seferde ve eşit miktarda promosyon alacak olan üniversitemiz akademik, idari ve 4/D personeline hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özbilen, memnuniyet verici sonucu elde etmelerinde katkısı olan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya ve Komisyon Başkanı Prof. Dr. Erol Yaşar'a, komisyon üyeleri Vedat Güngör, Sadullah Nasanlı ve İsa Değirmenci'ye teşekkür etti.

Memurlar.Net
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