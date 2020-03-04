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İnşaat çetesi konut mağdurlarının avukatını kurşunlamış

İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla yakalanan çete elebaşı M. A.'nın da aralarında olduğu 48 kişi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
 04 Mart 2020 17:30
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İnşaat çetesi konut mağdurlarının avukatını kurşunlamış

İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla yakalanan çete elebaşı M. A.'nın da aralarında olduğu 48 kişi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Söz konusu çetenin, dört ay önce Bakırköy'de avukat E.Ç.'ye yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, olaydan yaralı olarak kurtulan avukatın ise yaklaşık 2 bin konutluk bir projeyle ilgili çok sayıda mağdurun avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehdit ile gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla bir çeteye yönelik dün sabah İstanbul, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çok sayıda ev ve iş yerine yapılan baskınlarda çete elebaşı M.A.'nın da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Küçükçekmece, Esenyurt, Bakırköy, Kadıköy, Maltepe, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca, Sarıyer, Şişli ve Kağıthane ile Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlarda 13 silah, bu silahlara ait bin 866 mermi, balistik yelek ve çok sayıda değerli evrak ve doküman ele geçirilmişti. Soruşturmada gözaltına alınan çete üyelerinin, dört ay önce Bakırköy'de otomobili ile seyir halindeki avukat E.Ç.'ye yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler olduğu belirtildi. Takip ettiği bir davayı kazandığı gün (4 Ekim 2019) silahlı saldırıya uğrayan ve olaydan yaralı olarak kurtulan avukatın, yaklaşık 2 bin konutluk bir projeyle ilgili çok sayıda mağdurun avukatlığını yürüttüğü belirtildi.

Avukat, kazandığı davadan sonra silahlı saldırıya hedef oldu

Çeteyle ilgili polisi harekete geçiren ilk olay, 4 Ekim 2019'da Bakırköy'deki Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, o tarihte yaşanan olayda, hususi aracıyla seyir halinde ilerleyen avukat Erzat Ç., yanına motosikletle yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, avukat Ç., silahlı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

İlk olarak 2 tetikçi gözaltına alındı

Bu olayın arından motosikleti güvenlik kamera kayıtlarından izlemeye alan emniyet güçleri, araştırmalarda, saldırganları tespit ederek 2 hafta önce gözaltına aldı. Emniyette çapraz sorguya alınan şüphelilerin saldırıda "tetikçi" olduğu anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul polisi, tetikçilerin verdiği ifadeler doğrultusunda teknik ve fiziki takip çalışmasını genişleterek asıl çeteye ulaştı. Ulaşılan çetenin, dün üç ilde düzenlenen ve elebaşılığını M.A.'nın yaptığı suç örgütü olduğu anlaşıldı.

Tehdit ederek mağdurları sindirmeye çalıştılar

İddiaya göre; saldırıya hedef olan avukat Erzat Ç.'nin, Esenyurt'ta 2 bin konutlu bir projeden ev satın alan ve mağdur edilen çok sayıda kişinin avukatlığını yürütüyordu. Çökertilen çete üyelerinin ise şikayetlerini geri çekmeleri için mağdurlara baskı kurduğu belirtildi. Kabul etmeyenler darp edilirken, avukat Erzat Ç.nin de davadan çekilmesi için şebeke tarafından hedef alındığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmada, operasyonun; Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un bazı ilçelerinde faaliyet gösteren inşaat projelerini gasp ettiği bilgisi üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin, 'haklarını arayan kişileri silahla tehdit ettiği', 'yağma', 'ateşli silahla yaralama', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

Polisin ortaya çıkardığı çeteye düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Çok sayıda konut projesinin 'sahibi' olarak görünen M.A.'nın da aralarında bulunduğu 48 şüphelinin, polisteki işlemlerinin ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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