Çorum Valiliğinden 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alınan bir kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında yer alan "Çorum'un Sungurlu ilçesinde koronavirüs vakası görüldüğüne" dair haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Çin'de başlayıp diğer ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığınca alınan en üst düzeyde tedbirlerin Çorum'da da uygulandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt dışından gelen kişiler evlerinde takip edilmekte, hastalık belirtisi görüldüğü takdirde gerekli izolasyon önlemleri alınarak tedbir amaçlı gözlem altına alınmaktadır. Daha önce koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahat öyküsü bulunan bir hastamız dün Sungurlu Devlet Hastane'mizde gözlem altına alınmış olup, hastadan gönderilen testler negatif çıkmıştır. İlimizde koronavirüs vakası tespit edilen herhangi bir hastamız bulunmamaktadır."