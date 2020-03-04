Fransa'da koronavirüs paniği... Maske hırsızlıkları arttı
|04 Mart 2020 17:55
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Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, ülke genelinde hastanelerden 8 bin 300 maske çalındığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Avrupa'da paniği arttırıyor. Ülke genelinde 220'den fazla korona virüsü vakasının bulunduğu Fransa'da sağlık kurumları, halkı sık sık virüsten nasıl korunması gerektiği üzerine bilgilendirme yaparken, 2 bini Marsilya'daki hastaneden olmak üzere ülke genelindeki hastanelerden korunma amaçlı kullanılan 8 bin 300 maskenin çalındığı açıklandı. Polisin maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu.
Öte yandan Marsilya'daki Conception Hastanesinden 2 bin olmak üzere toplam çalınan 8 bin 300 maskenin ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.
Maskelere el koyuldu
Yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve korona virüsüne yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.
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