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LPG Otogaz'da 27 kuruş indirim

LPG Otogaz'da 27 kuruş indirim yapıldı
 04 Mart 2020 18:10
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LPG Otogaz'da 27 kuruş indirim

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 27 kuruş indirim geldi. Ancak pompaya indirimin 7 kuruşluk kısmı yansıyacak.
Memurlar.Net
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