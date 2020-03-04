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Sağlık Bakanlığı, 2020/4 KPSS sonuçlarında, 1 yıl şartına uymayanları tek tek inceleyecek

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak, 2020/4 KPSS yerleştirmelerinde bir pozisyona yerleşen adayların göreve başlama işlemlerinin, ek 1 inci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağını açıkladı.
 04 Mart 2020 18:23
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Sağlık Bakanlığı, 2020/4 KPSS sonuçlarında, 1 yıl şartına uymayanları tek tek inceleyecek

Sağlık Bakanlığı, 2020/4 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanması sonrasında bir duyuru yayımladı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi.

" Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/4 yerleştirme sonuçları 02.03.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
Yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısa sürede detaylı duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DEMEK İSTEDİ?

Sağlık Bakanlığı, yerleşen adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan kurallara uygun olarak yerleşip yerleşmeyeceğinin tek tek inceleneceğini belirtti. Toplamda 8.844 sözleşmeli pozisyona yerleştirme yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığının atıfta bulunduğu Esasların 3 ve 4. fıkraları şu şekildedir:

"(3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(4) Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

ESASLAR NELERİ SINIRLANDIRMIŞTI?

1- Esasların yukarıda yer verilen ek 1. madde 3. fıkrası, sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl boyunca yeniden 4/B sözleşmeli olamayacağını düzenlemiştir. Dolaysıyla son 1 yıl içinde 4/B sözleşmesi fesih edilen veya 4/B sözleşmesini fesih edenler, eğer 20204/ KPSS'de yerleşmişse göreve başlatılmayacaktır.

2- Esasların yukarıda yer verilen ek 1. madde 3. fıkrası, unvan değişikliği niteliğinde bir yerleştirme yok ise, çalışan 4/B'linin yeniden 4/B pozisyonlarına yerleştirilememesini öngörmüştür. Bu şu demek. Şu an 4/B'li olarak bir üniversite hastanesinde hemşire eğer 2020/4 KPSS tercihlerinde de hemşire pozisyonuna yerleşmişse, göreve başaltılmayacaktır.

İşte Sağlık Bakanlığı bu iki madde özelinde, 8.844 sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemlerini tek tek inceleyecektir. Gönül isterdi ki, bu araştırmalar, tercihler öncesinde yapılsaydı ve pozisyonlar boş kalmasaydı.
Memurlar.Net - Özel

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