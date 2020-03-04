1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başasistanlık sınav duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı daha önce duyurusu yapılan ve başvuruları alınan Başasistanlık yazılı sınavını 30 ana dalda yapacağını duyurdu
 04 Mart 2020 18:29
Yazdır
Başasistanlık sınav duyurusu yayımlandı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

BAŞASİSTANLIK YAZILI SINAVI İLANI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapmak üzere; Bakanlığımız internet sitesinde duyurusu yapılan başasistanlık yazılı sınavı yapılacaktır.

Başasistanlık sınavına Bakanlıkça daha önce ilan edilen tarihlerde başvuru yapan adaylar katılabilecektir.

Sınava yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı Sınav Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara ilinde 04.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav aşağıda yer alan ve daha önce duyurulan 30 ana dalda yapılacaktır.

Sınava ilişkin sınav uygulama kılavuzu Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin asym.ankara.edu.tr web adresinde yayımlanacaktır.

Sınava 18.07.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapan adayların https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr web adresi aracılığı ile 04-18 Mart 2020 tarihleri arasında daha önce yapmış oldukları başvurularını kontrol etmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Başvurusunu belirtilen tarihlerde web adresi yoluyla kontrol edip onaylamayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Başvuru kontrolleri tamamlanan adayların değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığınca duyurulacaktır.

Engelli ya da özel sağlık durumu olan adaylar belirtilen tarihler arasında engel ya da özel sağlık durumlarını belirten dilekçe ile ASYM'ye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başasistanlık Yazılı Sınavına girme hakkı kesinleşen adaylar, 26 Haziran 2020 saat 17.00'den itibaren sınav gününe kadar aday.ankara.edu.tr web adresinden giriş yapıp, gerekli adımları izleyerek ABİS sistemine üye olacaklar ve sınav gününe kadar aynı sisteme giriş yaparak Sınav Giriş Belgelerini alabileceklerdir.

Yazılı sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli 50 soru sorulacaktır.

Adaylar, sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınavın yapılmasını izleyen 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00'ye kadar ıslak imzalı dilekçeyle şahsen ya da posta yoluyla ASYM'ye ulaştırmalıdır. Bu tarihten sonra ASYM'ye ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00'ye kadar ıslak imzalı dilekçeyle şahsen ya da posta yoluyla ASYM'ye ulaştırmalıdır. Bu tarihten sonra ASYM'ye ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav ve sınav sürecine ilişkin sorulara "Sık Sorulan Sorular" başlığı altında ASYM'nin asym.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adayların sınava ilişkin Bakanlığımız ile iletişimi shgm.basasistanlik@saglik.gov.tr e-posta adresinden sağlanacaktır. E-postada adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı gibi bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Yazılı Sınav Yapılacak Uzmanlık Dalları

Acil Tıp

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aile Hekimliği

Kalp ve Damar Cerrahisi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kardiyoloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Çocuk Cerrahisi

Nöroloji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Nükleer Tıp

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Radyasyon Onkolojisi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Radyoloji

Genel Cerrahi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Göğüs Cerrahisi

Tıbbi Biyokimya

Göğüs Hastalıkları

Tıbbi Mikrobiyoloji

Göz Hastalıkları

Tıbbi Patoloji

İç Hastalıkları

Üroloji
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23		 Öğretmenevi binası SGK'ya devredilecek
04 Mart 2020 19:19
Mersin'de maaş promosyonunda rekor fiyat
04 Mart 2020 17:22		 MSB: Akar'ın şahsi sosyal medya hesabı yoktur
04 Mart 2020 16:24
11 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
04 Mart 2020 16:23		 'Katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama' e-Devlet'te'
04 Mart 2020 12:36
Polis afet anında arama kurtarma da yapacak
04 Mart 2020 12:19		 Sağlık personeli için Koronavirüse karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı
04 Mart 2020 11:52
Türkiye'de cep telefonlarına yüzde 1'lik ek vergi geldi
04 Mart 2020 11:43		 DİB Başkanı vefat eden hafız İsmail Coşar için başsağlığı yayımladı
04 Mart 2020 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Depremzedelere 136 milyon lira nakdi yardım gönderildi19:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek19:43 - İkizlerin hayali Bakanlık projesiyle gerçek oldu19:39 - Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı19:35 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:31 - Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı19:27 - Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi19:23 - Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı19:19 - Öğretmenevi binası SGK'ya devredilecek19:15 - Denizli'ye şehit ateşi düştü
19:11 - HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı19:07 - TBMM Başkanı'ndan CHP'li Özkoç'a tepki19:03 - TBMM eski Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret18:59 - Oğlunu borç yüzünden öldürmüş18:57 - Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi18:55 - Cepte ikinci ele talep arttı18:45 - Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor18:35 - TBMM Genel Kurulu haftaya ekonomi alanındaki 'torba' teklifi görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakim ziyech 1
konuların birbirinden etkileşim ile açılması 3
siyasi başlıkların artık baymaya başlaması 2
bunlar rakam değil can 1
kuskus 3
ab'nin yunanistan'a 700 milyon euro yardım yapması 2
lütfen artık yenilin mektubunun laneti 5
israil ile dost muyuz? 4
şeytani bir kampanya 1
iyi ki futbola laf ettik 5
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam