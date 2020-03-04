TBMM Genel Kurulu haftaya ekonomi alanındaki 'torba' teklifi görüşecek
TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek
|04 Mart 2020 18:35
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TBMM Genel Kurulu, önümüzdeki hafta ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.
AK Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerine ilişkin önerisini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.
Kabul edilen öneriye göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 milletvekilinin imzasını taşıyan ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifi gündemin ön sırasına alındı.
Temel kanun olarak görüşülecek ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklifin yasalaşması için Genel Kurul, önümüzdeki hafta mesai yapacak.
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