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Oğlunu borç yüzünden öldürmüş

Uşak'ta para istediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı
 04 Mart 2020 18:59
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Oğlunu borç yüzünden öldürmüş

Uşak'ta para istediği gerekçesiyle tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Atatürk Mahallesi 9. Duygu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 yaşındaki Mustafa K., gece saatlerinde oğlu Bülent K. (42) ile borç para istediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri Bülent K.'nın öldüğünü belirledi. Ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Katil zanlısı baba polis tarafından evin yakınlarında bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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