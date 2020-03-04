Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı

VEKİL MEMURA MAKAM TAZMİNATI İLE TEMSİL/GÖREV TAZMİNATI ÖDENİR Mİ? Vekil memurların vekalet ettikleri kadroya bağlı olarak makam, görev ve temsil tazminatından yararlanabilmeleri ancak ve ancak bir yasal düzenleme yapılması halinde mümkün olabilecektir.