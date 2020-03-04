1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.
 04 Mart 2020 19:27
Yazdır
Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi

5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan Hakan Ay, "İçimdeki eğitim aşkı hiç bitmedi" diyerek aldığı desteklerle Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarla sosyal medyadan iletişime geçerek binlerce kitap gönderdi.

47 yaşındaki Hakan Ay, 5 yıl ücretli öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektörde çalıştığını, öğretmenlik mesleğinin ve eğitim aşkının hiç bitmediğini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına bir kaç yıldır kitap gönderdiğini ve binlerce öğrenciye kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını söyleyen Hakan Ay, "Öncelikli olarak evlerde kullanılmayan ikinci el kitapları okullara göndermeye başladım. Bu çalışmam ileriki günlerde yaygınlaştı ve bunu duyanlar maddi olarak destekte bulunmaya başladılar" dedi.

Kendisine yurt dışından da destek verenlerin bulunduğunun altını çizen Hakan Ay, "İnternet üzerinden birinci sınıf kitapları satın aldık. Sosyal medya üzerinden okullarla irtibata geçtik. İhtiyacı olan okullar, doğu, batı, kuzey, güney hiç fark etmiyor. Kayseri'de de 7 okula kitap gönderdim. Öğretmenlerimizle bağlantı kurup adreslerine kitapları kargo yolu ile gönderiyorum" diye konuştu.

2020 yılında son gönderdiği kitaplarla birlikte 230 okulda binlerce öğrenciyi kitapla buluşturmanın sevincini yaşadığını söyleyen Hakan Ay, "Binlerce öğrenciye bu kitaplarımız ulaşmış olacak. Kitaplarla buluşan öğrenciler o kadar çok seviniyorlar ki bana fotoğraflarını gönderiyorlar, video yolluyorlar. Beni bir öğretmen olarak ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nakli çıkan müdür 5 aydır rapor alıyor
03 Mart 2020 16:34		 Hayatını kaybeden Fatih öğretmene hüzünlü veda
29 Şubat 2020 16:24
28 Şubat mağduru öğretmen o günleri unutamıyor
27 Şubat 2020 20:28		 Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
27 Şubat 2020 16:31
Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı
27 Şubat 2020 09:19		 Komşusunu döven öğretmenin yargılanmasına başlandı
26 Şubat 2020 20:43
Hülya Öğretmen'den acı haber geldi
26 Şubat 2020 20:18		 Bakan Selçuk, Sakine öğretmeni tebrik etti
26 Şubat 2020 19:47
Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene beraat
26 Şubat 2020 19:23		 Çorbalar öğretmenden, spor malzemeleri Bakanlıktan
26 Şubat 2020 15:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:55 - Depremzedelere 136 milyon lira nakdi yardım gönderildi19:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek19:43 - İkizlerin hayali Bakanlık projesiyle gerçek oldu19:39 - Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı19:35 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:31 - Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı19:27 - Özel sektörde çalışmasına rağmen eğitim aşkı hiç bitmedi19:23 - Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı19:19 - Öğretmenevi binası SGK'ya devredilecek19:15 - Denizli'ye şehit ateşi düştü
19:11 - HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı19:07 - TBMM Başkanı'ndan CHP'li Özkoç'a tepki19:03 - TBMM eski Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret18:59 - Oğlunu borç yüzünden öldürmüş18:57 - Türkiye'ye silah vermemeleri, Türkiye'yi daha güçlü hale getirdi18:55 - Cepte ikinci ele talep arttı18:45 - Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor18:35 - TBMM Genel Kurulu haftaya ekonomi alanındaki 'torba' teklifi görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes taahhüdü karşılığında, 5 Mart'ta, Putin ile mutabakata varmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilere ödenecek banka promosyonu miktarları belli oldu
İsmail Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
MEB, öğretmen alımında yeni bir sistemi çalışıyor
TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
HSK'ya memur alımları, KPSS yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı
Erdoğan'dan 'gülümseme' videosu yorumu: Şeytani bir kampanya
4 Mart 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fenerbahçe 3
eğitimli kesim cnn türk izliyor 3
tiha 2
sağlıklı yaşam başlıkların artık baymaya başlaması 6
ünal karaman 1
ülker 9 kat tat 5
siyasi başlıkların artık baymaya başlaması 2
hikmet karaman 2
lütfen artık yenilin mektubunun laneti 5
apple'ın eski model telefon sahiplerine 25 dolar ödemesi 2
SON İLANLAR
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik Engelli 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 2 İşçi Alacak
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam