Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
|04 Mart 2020 19:35
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
04 Mart 2020 19:47
|HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı
04 Mart 2020 19:11
|TBMM Başkanı'ndan CHP'li Özkoç'a tepki
04 Mart 2020 19:07
|TBMM eski Başkanı Yıldırım'dan gazilere ziyaret
04 Mart 2020 19:03
|Meclis Başkanı Şentop'tan yumruklu kavga açıklaması
04 Mart 2020 18:21
|TBMM'de vekiller arasında büyük kavga
04 Mart 2020 17:22
|Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunan güvenlik güçlerine kınama
04 Mart 2020 17:20
|Sözcü Kalın, Carft ve Jeffrey ile görüştü
04 Mart 2020 16:06
|Belediye birim müdüründen Erdoğan'a imdat mektubu
04 Mart 2020 14:30
|Bakan Soylu'dan Yunanistan'a mülteci eleştirisi
04 Mart 2020 14:26