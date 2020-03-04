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Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

İzmir'de, taksi şoförlüğü yapan bir kişinin, aracına aldığı yolcular hırsız çıktı. Polis ekiplerinin peşinde olduğu hırsızlarla beraber gözaltına alınan taksi şoförü 52 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat etti.
 04 Mart 2020 19:59
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Aracına aldığı kişiler hırsız çıkınca, 52 gün tutuklu kaldı

İzmir'de, taksi şoförlüğü yapan Mihdi Yedikardeş'in, aracına aldığı kişiler hırsız, araca yükledikleri mallar da çalıntı çıktı. Polis baskınında, hırsızlarla beraber gözaltına alınan Mihdi Yedikardeş, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra, ilk duruşmada beraat etti. Yedikardeş, 1000 TL' si maddi olmak üzere, 3 bin 500 TL tazminat almaya hak kazandı.

ANNESİNE AİT EŞYALAR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi durağında çalışan Mihdi Yedikardeş'in aracını durduran H.Y. (18) annesine ait bazı eşyalar olduğunu ve bunları taşıyacaklarını söyledi. H.Y. ile birlikte Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş yerinin önüne giden Yedikardeş, aralarında plazma televizyon ve çeşitli elektronik eşyaların da olduğu eşyaları gördü. H.Y., eşyaların başında bekleyen arkadaşı T.Ç. ile beraber, bu eşyaları taksiye yükledi. H.Y. ve T.Ç., şoförlüğünü Yedikardeş'in yaptığı taksiyle taşıdıkları eşyaları, Eşrefpaşa semtindeki B.E.'ye ait iş yerine yüklemeye çalışırken, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı çalışmada, H.Y.'nin annesine ait olduğunu söylediği malların, bir iş yerinden çalındığı belirlendi.

POLİSİN BASKINIYLA TAKSİCİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında H.Y., T.Ç. ve B.E.'nin yanı sıra Mihdi Yedikardeş de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yedikardeş, taksici olarak çalıştığını ve hırsızlık yapmadığını, malların çalıntı olduğunu bilmediğini, H.Y.'nin kendisine gelip, 'Anneme ait mallar var, acil taşımalıyız' dediğini söylese de diğer 3 kişiyle birlikte tutuklandı.

52 GÜN TUTUKLU KALDIKTAN SONRA BERAAT ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. Mahkeme, tutuklama tarihinden 52 gün sonra görülen ilk duruşmada Yedikardeş ve B.E.'nin tahliyesine, sonrasında görülen karar duruşmasında ise beraatlerine karar verdi. Yapılan itiraz üzerine, yaklaşık 3 buçuk ay önce yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, kararı onadı.

3 Bin 500 LİRA TAZMİNAT ALDI

Kararın onanmasının ardından harekete geçen Mihdi Yedikardeş'in, avukatı Ahmet Şeref, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 1000 TL maddi, 25 bin TL'lik de manevi tazminat davası açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Yedikardeş'in bini maddi olmak üzere 3 bin 500 TL tazminat almasına karar verdi.
DHA
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